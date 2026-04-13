Çorum\'da Kaçak Balık Avcılığına Darbe: Ağ ve Sepet Ele Geçirildi

Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki Obruk Barajı gölünde kaçak balık avcılığında kullanıldığı değerlendirilen 7 bin 200 metre uzunluğundaki misina ağ ile 500 metrelik kerevit sepetine el konuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında, kaçak avlanmanın önüne geçilmesi amacıyla Obruk Barajı gölünde denetim gerçekleştirildi.

Ekiplerce botla yapılan denetimde, avcılar tarafından baraj gölüne bırakıldığı belirlenen misina ağ ile kerevit sepeti sudan çıkarıldı.

Denetimlerde 7 bin 200 metre uzunluğundaki misina ağ ile 500 metre uzunluğundaki kerevit sepetine el konuldu.

Açıklamada, doğal kaynakların korunması adına vatandaşların mevzuata uygun hareket etmesinin önemine işaret edilerek, gelecek nesillere sağlıklı ve sürdürülebilir su ürünleri bırakılması için çalışmaların kesintisiz sürdürüleceği belirtildi.