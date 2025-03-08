Çorum'da Kadın Şoför Fatma Avcu: 'Bu İşi Bütün Kadınlar Yapabilir' - Son Dakika
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Çorum'da Kadın Şoför Fatma Avcu: 'Bu İşi Bütün Kadınlar Yapabilir'

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Çorum'da hostes olarak başladığı kariyerinde halk otobüsü şoförü olan Fatma Avcu, 5 yıl süren servis aracındaki deneyimlerini paylaşarak, kadınların her alanda başarılı olabileceğini vurguladı. Çocuk sahibi bir anne olarak, mesleğini aşkla yaptığını belirten Avcu, kendini kadınlara ilham kaynağı olarak görüyor.

08.03.2025 11:46  Güncelleme: 12:02
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Hostes olarak servis araçlarında çalışarak başladı: Şimdi halk otobüsüyle binlerce can taşıyor

ÇORUM - Çorum'da hostes olarak 5 yıl önce servis araçlarında başlayan 2 çocuk annesi, Çorum Belediyesi'ne başvuru yaparak halk otobüsü şoförü oldu. Her gün binlerce vatandaşı taşıyan kadın işini aşkla yapıyor.

Çorum'da yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Fatma Avcu, 5 yıl önce servis araçlarında hostes olarak çalışmaya başladı. Bir süre sonra sürücü belgesi alan Avcu, yıllarca servis aracı sürücülüğü yaptı. Avcu, yaklaşık 2,5 ay önce işinden ayrılarak halk otobüsü şoförü olmak için Çorum Belediyesi'ne başvuru yaptı. Başvuru neticesinde mülakatlara katılmaya hak kazanan 38 yaşındaki Avcu, tüm süreçleri başarıyla tamamlayarak halk otobüsü şoförü olarak işe alandı. Eğitimlerini tamamladıktan sonra halk otobüsünün direksiyonunun başına geçen Fatma Avcu, vatandaşları gidecekleri durağa güvenli bir şekilde ulaştırmak için direksiyon sallıyor. Her gün binlerce vatandaşı taşıyan Avcu, kendisini gören diğer kadınlar için de ilham kaynağı oluyor. Vatandaşlardan çok güzel tepkiler aldığını ifade eden Avcu, mesleğini aşkla yaptığını söyledi.

"Ben neden şoförlük yapmamayayım"

5 yıldır mesleği yaptığını belirten Fatma Avcu, "Halk otobüsü kullanmaya başlayalı 2,5 ay oldu. Çalışma saatim, saat 06.00'da aracımı garajdan almamla başlıyor. Saat 06.00'da başlayan vardiyam saat 13.00'de bitiyor. 5 sene önce servis aracında hostes olarak başladım ve daha sonra 'ben neden servis şoförlüğü yapmayayım' diyerek gerekli eğitimlerden sonra servis şoförlüğüne başladım. Yaklaşık 4 sene servis şoförlüğü yaptıktan sonra otobüs şoförlüğünü de yapabilirim diye düşünüp gerekli belgeleri ve sürücü belgesini alıp Çorum Belediyesi'ne müracaatta bulundum. Girdiğim mülakatları da kazanarak göreve başladım" dedi.

"Bu işi gerçekten bütün kadınlar yapabilir"

Kendisiyle gurur duyduğunu kaydeden Avcu, "Araç kullanmayı seviyorum, sevdiğim için de bu işi güzel yaptığımı düşünüyorum. İşe başladığım ilk zamanlarda aracın büyük ve uzun bir araç olması nedeniyle tedirginliğim oldu ama hiçbir zorluğunu görmedim. Vatandaşlardan çok güzel tepkiler alıyorum, yaptığım işi gerçekten güzel karşılıyorlar. Hiçbir zorluğu yok, bu konuma da kendi emek ve çabalarımla geldiğim için kendimle gurur duyuyorum. Hatta bazen kendime bile inanamıyorum. Bu işi gerçekten bütün kadınlar yapabilir, kendine güvenen herkes yapabilir. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum, kadınlarımızın günü kutlu olsun. bu gibi işleri de tüm kadınlarımızın yapacağını düşünüyorum, arka planda durmamaları gerektiğini düşünüyorum. Çorum Belediyesi'ne de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Kadın şoför olarak bizleri aralarında bulundurdukları için mutluyuz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Çorum'da Kadın Şoför Fatma Avcu: 'Bu İşi Bütün Kadınlar Yapabilir' - Son Dakika

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