Çorum'da Kapsayıcı Eğitim Etkinliği

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Çorum'da, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar için Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi (PIKTES+) kapsamında sosyal etkinlik yapıldığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliğinin finansman desteği sağladığı proje kapsamında Çorum'da Türk Halk Müziği Topluluğu ve Halkoyunları Topluluğu kuruldu.

Öğretmenler gözetiminde eğitimlerini tamamlayan iki grup, "Halk Oyunları Ekipleri ve Türk Halk Müziği Toplulukları Sosyal Uyum Gösterisi" etkinliğinde gösteri yaptı.

Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte, gösteri için kente gelen PİKTES Projesi jüri üyeleri, öğrencilerin performanslarını gözlemledi.

Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, kurum yöneticileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

PIKTES+ Projesi ile Türk ve yabancı uyruklu öğrenciler ve ailelerinin sosyal uyumunun artırılması, ilişkilerin güçlendirilmesi ve yaşadıkları ili tanımalarına katkı sağlanması hedefleniyor.