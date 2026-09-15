Çorum'da kavgayı ayırmak isterken vurulan 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Çorum merkeze bağlı Ömerbey Köyü'nde akrabalar arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen Celal Atakan (24), tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olayda bacağından yaralanan Mertcan Ş'nin (26) tedavisi sürerken şüpheli İhsan Ş. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Çorum'da akrabalar arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken tüfekle vurulan genç, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Ömerbey Köyü'nde Mertcan Ş. (26) ile amcası İhsan Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İhsan Ş, tüfekle yeğeni Mertcan Ş. ile kavgayı ayırmaya çalışan Celal Atakan'ı (24) vurdu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Celal Atakan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bacağından yaralanan Mertcan Ş'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Şüpheli İhsan Ş, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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