Çorum\'da Kırkdilim tünellerinde beton ve kazı destek çalışmaları tamamlandı

Çorum'da 2018'de yaklaşık 675 milyon liralık yatırımla inşa edilen Kırkdilim tünellerinde beton ve kazı destek çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Karayolları 7. Bölge Müdürü Rifat Silov, Kırkdilim'de yürütülen çalışmalar hakkında İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda bilgi verdi.

Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan en önemli güzergahlar arasındaki Kırkdilim mevkisindeki yol ve tünel çalışmalarının Osmancık-Çorum kara yolundaki 8,6 kilometrelik alanı kapsadığını belirten Silov, proje kapsamında 4 bin 99 metre uzunluğunda 3 çift tüp tünel yapılacağını söyledi.

Silov, "T1 tüneli 1389, T2 tüneli 1157 ve T3 tüneli de 1553 metre olmak üzere 4 bin 99 metrelik tünelimizin nihai beton ve kazı destek çalışmalarını bitirdik. Şu anda üstyapı imalatlarına başlanmıştır." dedi.