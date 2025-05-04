Çorum'da Millet Bahçesi'ne Akın - Son Dakika
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Çorum'da Millet Bahçesi'ne Akın

Hava ısınınca vatandaşlar, Millet Bahçesi'nde pazar tatilini eğlenceli vakit geçirerek değerlendirdi.

04.05.2025 17:30
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Çorum'da havanın ısınmasını fırsat bulan vatandaşlar Millet Bahçesi'ne akın etti

ÇORUM - Çorum'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesinin ardından pazar tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar Millet Bahçesi'ne akın etti.

Çorum'da Nisan ayında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında olması ve etkili olan yağışlar sebebiyle boş vakitlerini evlerinde geçiren vatandaşlar, hava sıcaklığının artmasının ardından Millet Bahçesi'nin yolunu tuttu. Güneşli havanın tadını çıkartmak isteyen vatandaşlar soluğu Millet Bahçesi'nde aldı. Pazar tatilini değerlendirmek isteyen aileler piknik, yürüyüş yapıp oyunlar oynayarak eğlendi. Evlenen çiftler ise fotoğraf

Fotoğraf çekimi için Millet bahçesine geldiklerini belirtenOğuzhan ve Dilek Em çifti, Millet Bahçesi'nde çok güzel fotoğraf alanlarının olduğunu ve bunu değerlendirmek istediklerini söyledi.

Sungurlu ilçesinden Çorum'a ailesiyle gezmek için geldiklerini kaydeden Osman Doğan ise, "Sungurlu'da çalışıyorum. Birkaç haftadır havaların soğuk olması nedeniyle pek dışarı çıkamıyorduk. Havaların ısınması ve bizim de gezme heyecanımız bunu tetikleyerek Millet Bahçesi'nde eğlenceli vakit geçirmeye çalışıyoruz. Ailemle bu güzel havanın tadını çıkardıktan sonra evimize dönmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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