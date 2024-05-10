Çorum'da yol kenarındaki ağaca çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı.
Ömer Can Y. (26) idaresindeki 19 DA 702 plakalı minibüs, Çöplü Mahallesi Akpınar Caddesi'nde yol kenarındaki ağaca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Çorum'da Minibüs Kaza Yaptı: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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