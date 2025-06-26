Çorum\'da Motosiklet Hırsızları Yakalandı

Çorum'da motosiklet çaldıkları belirlenen 2 zanlı kovalamaca sonucu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan 5. Sokak'tan B.Ç'ye ait 19 AFL 511 plakalı motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Motosikletin Küçük Sanayi Sitesi civarında olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye yoğunlaşan ekipler, M.N. (14) ve P.K'yi (15) çaldıkları motosikletle buldu.
Polisin, "dur" ihtarına uymayan zanlılar, kovalamaca sonucu Mimar Sinan Mahallesi Fevzi Çakmak 1. Cadde'de yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi.
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