Çorum'da Motosiklet Sürücülerine 650 Bin Lira Ceza

Çorum'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 2 motosikletin sürücüsüne toplam 650 bin lira para cezası uygulandı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde trafik denetimi yapıldı.

Denetim noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak 19 AFU 142 plakalı motosikleti ile kaçmaya çalışan sürücü E.U. ve 19 LP 639 plakalı motosikletin sürücüsü Ş.Ö'nün kimliği belirlendi.

Sürücülerden E.U'ya "dur" ihtarına uymamanın yanı sıra trafik güvenliğini tehlikeye düşürme, ehliyetsiz ve muayenesiz araç kullanma, plakayı gizleme maddeleri kapsamında 290 bin lira para cezası uygulandı.

Diğer sürücü Ş.Ö'ye ise "dur" ihtarına uymama, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme, ehliyetsiz ve muayenesiz araç kullanma, plakayı gizleme, abartı egzoz kullanma ve koruyucu tertibat bulundurmama maddelerinden 360 bin lira para cezası verildi.

Öte yandan denetimde, daha önce başka bir ihlalden ötürü sürücü belgesine el konulan 19 BR 389 plakalı motosikletin sürücüsü C.V.T'ye de 200 bin lira para cezası uygulandı.