Çorum'da motosikletin otomobille çarpıştığı kazada yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı - Son Dakika
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Çorum'da motosikletin otomobille çarpıştığı kazada yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı

Çorum\'da motosikletin otomobille çarpıştığı kazada yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında, İran uyruklu Amirhossein K. idaresindeki motosiklet ile Cevat H'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı.

06.05.2024 17:01
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Çorum'da motosikletin otomobille çarpıştığı kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

İran uyruklu Amirhossein K.(24) idaresindeki 19 ADZ 740 plakalı motosiklet ile Cevat H'nin (65) kullandığı 19 AEB 517 plakalı otomobil, Çepni Mahallesi Fen Lisesi Caddesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hurdaya dönen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum'da motosikletin otomobille çarpıştığı kazada yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı - Son Dakika

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