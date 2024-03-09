Çorum\'da motosikletle otomobil çarpışması: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Çorum'da motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.
Ercan G. idaresindeki 31 AAL 040 otomobil, Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi ile Bahçelievler 6. Sokak'ın kesiştiği kavşakta Yasin A'nın kullandığı 19 ADL 194 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki özel hastaneye kaldırıldı.
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın katılımıyla gerçekleştirilen Kocaeli aday tanıtım toplantısında partiler arasında yumruk ve tekmeli kavga çıktı. Kavgayı bağırarak yatıştıran Özdağ, 'Bir daha partimde böyle bir şey istemiyorum. Terbiyesiz adamlar, Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri?' dedi.
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