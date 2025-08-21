Çorum'da muhtarlarla toplantılar başladı

Çorum Valiliği koordinesinde düzenlenen muhtarlarla toplantıların ilki Boğazkale ilçesinde yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Ali Çalgan başkanlığındaki toplantıya AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Boğazkale Kaymakam Vekili Mutlu Köksal, il ve ilçe kurum müdürleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Şehit Mustafa Karasakal Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, ilçeye bağlı köylere yapılan ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Çalgan, muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü görevi gördüğünü bildirdi.

Çorum'da 757 köy ve mahalle ile bağlılarıyla birlikte bine yakın yerleşim yeri olduğunu belirten Çalgan, İl Özel İdaresince imkanlar dahilinde köylerin öncelikli sorunlarını çözmek için çabaladıklarını kaydetti.

Çalgan, ülkede yaşanan kuraklığa dikkat çekerek suyun tasarruflu kullanılmasının önemine işaret etti.

Toplantıda milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya da köy ve mahallelerin ihtiyaçlarının tespit edilerek takip edileceğini belirtti.

Açıklamada, Boğazkale'nin ardından Sungurlu'da muhtarlarla bir araya gelindiği belirtildi.