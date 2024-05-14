Çorum'da Ortaokul Öğrencilerinin Projeleri TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda Sergilendi - Son Dakika
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Çorum'da Ortaokul Öğrencilerinin Projeleri TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda Sergilendi

Çorum\'da Ortaokul Öğrencilerinin Projeleri TÜBİTAK Bilim Fuarı\'nda Sergilendi

Çorum'un Ortaköy ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulu ve Ortaköy İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda ortaokul öğrencilerinin hazırladığı 20 proje sergilendi. Fuarın açılış törenine ilçe kaymakamı, belediye başkanı ve diğer ilçe yetkilileri katıldı. Sergi, 2 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.

14.05.2024 17:11
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Çorum'un Ortaköy ilçesinde ortaokul öğrencilerinin projelerinin sergilendiği TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Cumhuriyet Ortaokulu ve Ortaköy İmam Hatip Ortaokulunca, Cumhuriyet Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, ortaokul öğrencilerinin hazırladığı 20 proje katılımcıların ilgisine sunuldu.

Ortaköy Kaymakamı Burak Dilaver Yampal ve Belediye Başkanı Taner İspir, fuarda yer alan stantları gezerek, öğrencilerden bilgi aldı.

Fuarın açılış törenine Aşdağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Eselik, İlçe Polis Amiri Yunus Emre Çetinkaya, İlçe Müftüsü Sadık Saran, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan İsbir ve vatandaşlar katıldı.

Sergi, 2 gün açık kalacak.

Kaynak: AA

Ortaköy, Tübitak, Çorum, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da Ortaokul Öğrencilerinin Projeleri TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda Sergilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da Ortaokul Öğrencilerinin Projeleri TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda Sergilendi - Son Dakika
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