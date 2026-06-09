Çorum'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

ÇORUM'da seyir halindekiyken elektrik aksamından kaynaklanan arıza nedeniyle alev alan otomobilde yangın çıktı. İtfaiye ekibinin söndürdüğü yangında otomobil, hasar gördü.

Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde seyir halindeki G.D. yönetimindeki otomobil, saat 21.30 sıralarında elektrik aksamındaki arıza nedeniyle motor bölümünden alev aldı. Aracından duman ve alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü, otomobili yol kenarında güvenli bir alana çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Tazyikli suyla müdahalede bulunan itfaiye ekibi, otomobildeki yangını söndürdü. Yangında şans eseri yaralanan olmadı.

Haber-Kamera: Halil Can ÖZEKER-ÇORUM-