Çorum\'da otomobil yangını: 3 işçi yaralandı

ÇORUM Küçük Sanayi Sitesi'nde, işçilerin tamir ettiği otomobil, aniden alev aldı. Olayda, 3 işçi hafif yaralandı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Çorum Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. Dükkanda işçilerin tamir ettiği Ali Ekber Ö.'ye ait otomobil, motor kısmından aniden alev aldı. Büyüyen alevler, hem araçta hem de iş yerinde paniğe neden oldu. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sırasında Y.N. (16), Ali Ö. (45) ve D.K.'nin (19) ise hafif yaralandığı belirtildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yangın nedeniyle araçta ve iş yerinde büyük çapta zarar meydana geldiği ifade edildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.