Çorum\'da otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı

Çorum'da otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.
Orhan D. idaresindeki 19 TS 407 plakalı otomobil, Çorum- Samsun kara yolu Sıklık mevkisinde Turan A'nın kullandığı 99-ZC-244 Azerbaycan plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik, yolun Samsun istikametine bir müddet tek şeritten sağlandı.
Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
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