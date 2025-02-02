Çorum\'da Park Halindeki Otomobil Rampa Aşağı Kaydı

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ÇORUM'da park halindeki otomobil, el freninin indirilmesi sonucu rampa aşağıya kayarak bir apartmanın girişindeki dükkanın merdivenlerine çıktı.

Kaza bugün saat 16.00 sıralarında Çorum'un Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre Y.G., 19 US 933 plakalı otomobilini park edip alış veriş yapmak için markete girdi. Bu sırada iddiaya göre otomobilde bulunan oğlunun el frenini indirmesi sonucu araç rampa aşağıya hızla giderek bir apartmanın girişindeki dükkanın merdivenlerine çıktı. Olayda yaralanan olmazken askıda kalan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR-ÇORUM-DHA