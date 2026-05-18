Çorum\'da Restorana Silahlı Saldırı

ÇORUM'da restorana kimliği belirsiz kişi tarafından ateş açıldı. Camları kırılan iş yerinin daha önce de 2 kez silahlı saldırıya uğradığı bildirildi.

Olay, saat 01.30 sıralarında Buharaevler Mahallesi Dr. İlhan Gürel Caddesi'nde meydana geldi. Burhan D.'ye ait restorana yaya olarak gelen kimliği belirsiz kişi, tabancayla peş peşe ateş açtı. Saldırıda restoranın camlarında hasar oluşurken, şüpheli ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, yapılan incelemenin ardından saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Aynı restoranın daha önce de 2 kez silahlı saldırıya uğradığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.