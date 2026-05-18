Çorum'da Restorana Silahlı Saldırı

Çorum'da üçüncü kez silahlı saldırı düzenlenen iş yerinde maddi hasar oluştu.

Buharaevler Mahallesi Dr. İlhan Gürel Caddesi'nde B.D'ye ait restorana, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Kurşunların isabet ettiği restoranda hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede cadde üzerinde çok sayıda boş kovan bulundu.

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan aynı restorana daha önce de 2 kez silahlı saldırı düzenlenmişti.