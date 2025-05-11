Çorum'da sağanak ve dolu etkili oldu.

Kentte ikindi saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Osmancık ilçesinde ise dolu etkili oldu.

Dolu yağışı nedeniyle Osmancık'ın bazı köylerinde ekili arazilerde zarar oluştu.

Yağışın ardından Osmancık Belediyesi ekipleri temizlik çalışması başlattı.

Ekipler, yağış nedeniyle oluşan su birikintilerini tahliye ederken, tıkanan rögarları açtı.