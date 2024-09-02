Çorum'da Sağanak ve Dolu Yağışı: Metrekareye 50 Kilogramın Üzerinde Yağış Düştü

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Çorum Valisi Zülkif Dağlı, kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışında metrekareye 50 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü bildirdi.

Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, Sungurlu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlar hakkında bilgi verdi.

Yağışın Çorum'un güney ve batı bölgelerinde etkili olduğunu aktaran Dağlı, Sungurlu ilçesine bağlı Hacıosman ve Sarıcalar köylerinde bazı konut ve ahırlarda su baskını, köy yollarında bozulma meydana gelmesinden dolayı Sungurlu Belediyesinden 3 kişilik ekip ve 1 araç, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden 2 kişilik ekip ve 1 araç ile Sungurlu İlçe Özel İdaresinden 2 kişilik ekip ve 1 iş makinesinin bölgeye sevk edildiğini belirtti.

Alaca-Sungurlu kara yolunun sel sebebiyle kapandığı ve araçların ilerleyemediği bilgisi üzerine Karayolları 73. Şube Şefliğinin ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bilgisini paylaşan Dağlı, İskilip- Tosya kara yolunun 5. kilometresinde heyelan sebebiyle yola kayaların düştüğü bilgisi üzerine Karayolları ekiplerince yapılan çalışmayla yolun ulaşıma açıldığını kaydetti.

Sungurlu ilçesine bağlı Demirşeyh köyü yolunun ulaşıma kapandığını hatırlatan Dağlı, İl Özel İdare ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini aktardı.

Bayat ilçesine bağlı İshaklı köyünde de bir evin çatısı ile bir garajın yıkıldığı ihbarı üzerine hasar tespitle ilgili çalışma yapılacağını bildiren Dağlı, "İlimiz güney ve batısında etkili olan yağışlar etkisinde Çorum- Ankara kara yolu Koparan mevkisinde yağış miktarının 50 kilogramı aştığı bilgisi alınmıştır." ifadelerini kullandı.