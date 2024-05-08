Çorum\'da sahipli köpeğin saldırısı sonucu yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı

Çorum'da sahipli bir köpeğin saldırısı sonucu yaralanan 13 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi Aksaray 4. Cadde'de okula giden M.K, N.D'ye ait köpeğin saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
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