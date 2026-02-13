Çorum'da Sahur Davulu Geleneği Devam Edecek

Çorum'da ramazan ayının simgelerinden sahur davulu geleneğinin bu yıl da belirli günlerde yaşatılacağı bildirildi.

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl başlatılan uygulamanın bu ramazan ayında da devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, davulcuların ramazan boyunca yalnızca cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde görev yapacağı, sahur davulu geleneğinin ramazan ayı boyunca cumartesi geceleri sürdürüleceği ifade edildi.