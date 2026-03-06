Çorum'da 'Sanatın Işığında Kadın' Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum'da 'Sanatın Işığında Kadın' Sergisi Açıldı

06.03.2026 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen sergide 43 öğretmenden 59 eser sergilendi.

Çorum'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Sanatın Işığında Kadın" temalı resim sergisi açıldı.

Kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide, 43 öğretmenin hazırladığı 59 resim ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sergide çalışmaları bulunan resim öğretmeni Bala Coşkun, AA muhabirine, eserlerinde kadınların farklı yönlerini ele aldığını söyledi.

Coşkun, "Resmimdeki narları ve incirleri bereket simgesi olarak kullandım. Kadınların farklı yönlerini göstermeye çalıştım. Atlar, kuşlar ve kelebekleri kullanarak kadınların çok yönlülüklerinden bahsettim." dedi.

Resim öğretmeni Gülçin Gevenkiriş ise eserlerinde ayçiçeği ve buğday başağı temasını kullandığını ifade etti.

Gevenkiriş, ayçiçeği figürünün kadınların ışığını yansıttığını belirterek, "Eserimde kullandığım buğday başakları kadının bereketini sembolize ederken aralarda da kadının çalışkanlığını anlatıyor. Burada doğayı kadınla betimlemek istedim çünkü yaşamın sürdürülebilmesi için doğaya ve kadına ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar'ın da ziyaret ettiği sergi, 8 Mart'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA

Etkinlik, Güncel, Kültür, 8 Mart, Çorum, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da 'Sanatın Işığında Kadın' Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek
10 gün önce doğum yapan kadın, kalp krizi geçirip öldü 10 gün önce doğum yapan kadın, kalp krizi geçirip öldü
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler
Rusya, İran’a sırtını döndü: Bu bizim savaşımız değil Rusya, İran'a sırtını döndü: Bu bizim savaşımız değil
Uyuşturucu testi negatif çıkan Lal Denizli: Hiçbir zaman bana inananların başını öne eğdirmem Uyuşturucu testi negatif çıkan Lal Denizli: Hiçbir zaman bana inananların başını öne eğdirmem
İngiltere, Katar’a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu İngiltere, Katar'a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu

15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
14:56
Yola çıktı bile 3 ay önce istifa ettiği takıma koşarak geri dönüyor
Yola çıktı bile! 3 ay önce istifa ettiği takıma koşarak geri dönüyor
14:43
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
14:23
Savaşın seyrini değiştirecek iddia ABD basını bugün manşetten verdi
Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi
13:45
Savaşta yeni aşamaya geçildi Sürpriz silah devreye giriyor
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
13:45
İsrail ve ABD’nin ucuz kahramanlık hikayesi
İsrail ve ABD'nin ucuz kahramanlık hikayesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 15:17:46. #7.12#
SON DAKİKA: Çorum'da 'Sanatın Işığında Kadın' Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.