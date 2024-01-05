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Çorum'da Seçim Koordinasyon Merkezleri Kuruldu - Son Dakika
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Çorum'da Seçim Koordinasyon Merkezleri Kuruldu

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde merkez ve ilçelerde seçim koordinasyon merkezleri oluşturuldu. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin huzurlu ve güvenli geçmesi için güvenlik tedbirleri alındı. Vatandaşlar, Seçim Koordinasyon Merkeziyle iletişime geçebilecek.

Çorum\'da Seçim Koordinasyon Merkezleri Kuruldu
05.01.2024 - 17:03,
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Çorum İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde merkez ve ilçelerde seçim koordinasyon merkezleri kurulduğu bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin huzurlu ve güvenli ortamda yürütülmesi amacıyla ülke genelinde güvenlik tedbirleri alındı.

Tedbirlerin koordinasyonu ve seçim sürecinde meydana gelecek olaylarla ilgili bilgilerin sağlıklı şekilde toplanması ve değerlendirilmesi için il merkezleri ve ilçelerde seçim koordinasyon merkezleri oluşturuldu.

Bu kapsamda kent merkezinde Çorum Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü bünyesinde Seçim Koordinasyon Merkezi kuruldu.

Vatandaşlar, Seçim Koordinasyon Merkeziyle "0364 224 10 09", "0 505 318 19 00" numaralı telefonlar ile "0364 225 67 11" numaralı faks ile irtibat kurabilecek.

Kaynak: AA
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