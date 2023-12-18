 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çorum'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Çorum'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi

Çorum-İskilip kara yolu Seydim köyü yakınlarında seyir halindeyken yanmaya başlayan 06 BZ 1243 plakalı otomobil, çevredeki sürücülerin müdahalesine rağmen söndürülemeyen alevler nedeniyle kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi ve yangın söndürüldü.

Çorum\'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi
18.12.2023 - 18:50,
Abone Ol

Çorum'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 BZ 1243 plakalı otomobil, Çorum- İskilip kara yolu Seydim köyü yakınlarında yanmaya başladı.

Çevredeki sürücülerin yangın tüpüyle müdahale etmesine rağmen alevlerin sönmemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çorum Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İskilip, İtfaiye, Seydim, Çorum, Olaylar, İtfaiye, Trafik, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


18:20
Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan'a: Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan'a: Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak
17:53
TEM Otoyolu'nun yanı başındaki metro şantiyesinde yangın çıktı TEM Otoyolu'nun yanı başındaki metro şantiyesinde yangın çıktı
17:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Victor Orban'a Togg jesti! Otomobilin plakası dikkatlerden kaçmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Victor Orban'a Togg jesti! Otomobilin plakası dikkatlerden kaçmadı
17:48
İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik! Güvenlik görevlileri yılbaşı ağacı süslemek isteyen öğrencilere saldırdı İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik! Güvenlik görevlileri yılbaşı ağacı süslemek isteyen öğrencilere saldırdı
17:43
Yumrukçu başkan şimdi yandı! Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in Adli Tıp raporu iddianameye girdi Yumrukçu başkan şimdi yandı! Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in Adli Tıp raporu iddianameye girdi
17:35
Sırrı Süreyya Önder bildiğiniz gibi! TBMM'nin tek Hristiyan vekili George Aslan ek süre istedi, cevabı herkesi güldürdü Sırrı Süreyya Önder bildiğiniz gibi! TBMM'nin tek Hristiyan vekili George Aslan ek süre istedi, cevabı herkesi güldürdü
17:27
Hamsinin fiyatını duyan alabilmek için birbiriyle yarıştı Hamsinin fiyatını duyan alabilmek için birbiriyle yarıştı
17:22
Meksika'da Noel kutlaması yapan gençlere saldırı düzenlendi: 12 kişi öldü, 11 kişi yaralandı Meksika'da Noel kutlaması yapan gençlere saldırı düzenlendi: 12 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Son Dakika
18:20 Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan'a: Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak
17:53 TEM Otoyolu'nun yanı başındaki metro şantiyesinde yangın çıktı
17:48 İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik! Güvenlik görevlileri yılbaşı ağacı süslemek isteyen öğrencilere saldırdı
17:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Victor Orban'a Togg jesti! Otomobilin plakası dikkatlerden kaçmadı
17:43 Yumrukçu başkan şimdi yandı! Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in Adli Tıp raporu iddianameye girdi
17:35 Sırrı Süreyya Önder bildiğiniz gibi! TBMM'nin tek Hristiyan vekili George Aslan ek süre istedi, cevabı herkesi güldürdü
17:27 Hamsinin fiyatını duyan alabilmek için birbiriyle yarıştı
17:22 Meksika'da Noel kutlaması yapan gençlere saldırı düzenlendi: 12 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
17:07 Beşiktaş ve Fenerbahçe 2010-2011 Süper Kupa Finali'ni oynamak için başvuru yapacak
16:52 Roketatar elinde patladı, fenomen feci şekilde yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 19:17:52. #1.13#
SON DAKİKA: Çorum'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement