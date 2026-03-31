Çorum'da Silahlı Baskın: 4 Gözaltı

31.03.2026 11:40
ÇORUM'da alacak meselesinden husumetli oldukları kişinin evine zorla giren silahlı 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Çoraklık 15'inci Sokak'ta meydana geldi. B.A.O.'ya ait eve silahlı kişilerin girdiği ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, İ.V., T.K., Ö.Ç. ve A.G.'yi gözaltına aldı. Ekiplerin çevrede yaptığı incelemede, yan apartmanın bahçesinde tabanca bulundu. Polisin yaptığı araştırmada, şüpheliler ile ev sahibi arasında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğu belirtildi. Polis araçlarına bindirilerek merkeze götürülen 4 şüpheli ile ev sahibi karşılıklı şikayetçi oldu.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Çorum, Suç, Son Dakika

