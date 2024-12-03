Çorum\'da Silahlı Saldırı ve Kovalamaca

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Çorum'da bir iş yerine silahla ateş ettikten sonra hafif ticari araçla kaçmaya çalışan 3 zanlı, polis kovalamacasıyla gözaltına alındı.

Kale Mahallesi Hamit Duran Caddesi'nde, K.K'ye ait iş yerine tüfekle ateş edildiği ihbarının ardından, bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Şüphelilerin, 55 SN 531 plakalı araçla olay yerinden uzaklaştığı bilgisi üzerine takibe alınan araç, polis kovalamacasıyla yakalandı.

Araçta bulunan H.Z, A.Ç. ve Y.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Zanlılar ifade işlemleri için polis merkezine götürülürken, araç ise çekici ile otoparka kaldırıldı.

Şüphelilerin, iş yeri sahibi ile alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu öğrenildi.