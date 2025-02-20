Çorum'da Sürdürülebilir Yaşam Çalıştayı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çorum'da Sürdürülebilir Yaşam Çalıştayı

Çorum\'da Sürdürülebilir Yaşam Çalıştayı

Çorum'da sürdürülebilir yaşam için çalıştay düzenlendi; yerel yöneticiler ve akademisyenler bir araya geldi.

20.02.2025 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da, "Sürdürülebilir Yaşam ve Kent: Çorum" çalıştayı gerçekleştirildi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi iş birliğiyle bir otelde düzenlenen çalıştayın açılış töreninde yaptığı konuşmada, "marka şehir" ve "akıllı şehir" kavramlarının temelinde sürdürülebilirlik anlayışının yer aldığını belirtti.

Çalıştayda kentin yönetiminde söz sahibi kurumların görüşlerini değerlendirerek Çorum'da sürdürülebilir yaşam için nelerin yapılması gerektiğini belirlemek istediklerini kaydeden Aşgın, "Çalıştaydan çıkacak nihai rapor bizim için adeta bir ev ödevi olacak. Hangi birimimizin ne yapacağını, nasıl yapacağını, hangi imkanlarla yapacağını belirleyeceğiz. Çorum'u el birliği, gönül birliğiyle beraber çözümler üreterek inşallah çok daha güvenli, çok daha sürdürülebilir yaşamın olduğu şehir haline getireceğiz." dedi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de üniversitenin birikimini Çorum Belediyesinin vizyonuyla birleştirmek amacıyla bölgede ilk olma özelliği taşıyan çalıştay düzenlediklerini aktardı.

Çalıştaydan insana dokunacak, çevreyi geliştirecek politikalara zemin hazırlayacak bir rapor çıkarmayı hedeflediklerini belirten Öztürk, Sürdürülebilir Aksiyon Komitesince benzer çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

Çalıştayda Çorum için yol haritası belirlemeyi arzu ettiklerine dikkati çeken Öztürk, şöyle konuştu:

"Büyük bir iddia ile ifade etmek isterim ki Çorum şehrinin kapasitesi, halkının özverili yaklaşımı, üniversitenin saygın akademisyenleri ve birikimli uzmanlarıyla bu ilk çalışmayı yapıyoruz. Bu bir ön çalışma. Sonrasında neyi dikkate almamız gerekiyorsa sürdürülebilirlikle ilgili o yılın temasını belirlemek kaydıyla, örneğin önümüzdeki yıl 'su' diyorsak su üzerine odaklanarak konuşmamız, öteki yıl 'yoksulluk' diyorsak yoksulluk üzerine konuşmamız gerekebilir. Öteki yıl 'kapsayıcılık' diyorsak kapsayıcılık olabilir. Her yıl bir konuya bütün kurumlar, yerel yönetimler, özellikle belediyemizin tam politika uyumuyla ve faaliyetleriyle, üniversitemizin de olabildiğince bu konudaki uzmanlık, altyapı ve yetkinliklerini sahaya sürebileceği bir çalışma ortamı oluştururuz."

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Sürdürülebilir Aksiyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Nurcan Baykam ise Birleşmiş Milletlerce 2015'te Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde bir araya gelen liderlerin 2030'a kadar dünyada yoksulluğun sona erdirilmesi, çevrenin korunması, iklim krizine karşı önlem alınması, sağlık ve kaliteli yaşam, temiz su, erişilebilir ve temiz enerji temini, refahın adil paylaşımı ve barışın sağlanması için gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde 17 amaç, 169 hedeften oluşan sürdürülebilir kalkınma amaçlarını kabul ettiklerini anlattı.

Türkiye'nin de kalkınma ve stratejik planlarında sürdürülebilir kalkınmaya yönelik çalışmalar yaptığını dile getiren Baykam, sürdürülebilir kent kavramının bu çalışmaların en önemli maddelerinden biri olduğunu vurguladı.

Çalıştayda sürdürülebilir kent konusunda Çorum'un güçlü yönlerini ve fırsatları, aynı zamanda sorunları ve tehditleri çözüm önerileri ile belirleyeceklerinin altını çizen Baykam, şunları kaydetti:

"Çalıştay, Çorum ilimizin mevcut durumunu ve geleceğe özgü planlamalarının tartışılması amacıyla hayata geçirilmektedir. 46 birimden 94 kurum ve kuruluş temsilcisi aramıza katıldı. Temsilcilerimiz 17 kalkınma hedefi konusunu 7 masada, akademisyenlerimizin moderatörlüğünde tartışılacak. Masalardan çıkacak notlar çalıştay raporu halinde ortaya konacak. Bu rapor ise Çorum ilimizin ileriye dönük sürdürebilir çalışmalarına ve geliştirilecek yol haritasını da referans teşkil edecektir."

Açılış konuşmalarının ardından kurum temsilcilerinden oluşan 7 ayrı çalışma masası, kendileri için belirlenen konularda görüşmelere başladı.

Kaynak: AA

Hitit Üniversitesi, Çorum Belediyesi, Çorum Belediyesi, Yerel Yönetim, Güncel, Eğitim, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da Sürdürülebilir Yaşam Çalıştayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:58 Neredeyse maç iptal oluyordu Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş Neredeyse maç iptal oluyordu! Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
23:51 Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump’la anlaşma yapmaya hazırız Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız
23:51 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumasına benzetti Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumasına benzetti
22:27 İstanbul’da kabus için saat verildi 34 ilde okullar tatil İstanbul'da kabus için saat verildi! 34 ilde okullar tatil
08:45 Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel’den paylaşım Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel'den paylaşım
08:36 BİM’den 1,3 milyar TL’lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir
08:35 Dursun Özbek, PFDK’ye sevk edildi Dursun Özbek, PFDK'ye sevk edildi
08:22 Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16’ya kalan takımlar Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16'ya kalan takımlar
08:21 Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi
08:14 Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, “Bukalemun“ suçüstü yakalandı Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, "Bukalemun" suçüstü yakalandı
08:12 Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi
08:10 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira
07:53 Bu provaydı, İstanbul’a tipi şeklinde kar yağacak İşte saat saat hava raporu Bu provaydı, İstanbul'a tipi şeklinde kar yağacak! İşte saat saat hava raporu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 07:25:43. #1.13#
SON DAKİKA: Çorum'da Sürdürülebilir Yaşam Çalıştayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.