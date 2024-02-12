Çorum'da bir inşaat firmasına ait taş kırma ocağında yangın çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çorum'da bir inşaat firmasına ait taş kırma ocağında yangın çıktı

Çorum\'da bir inşaat firmasına ait taş kırma ocağında yangın çıktı

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde bir inşaat firmasına ait taş kırma ocağında işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olayda yaralanan olmadı. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.

12.02.2024 00:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde bir inşaat firmasına ait taş kırma ocağında işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olayda yaralanan olmadı.

Yangın, geç saatlerde Osmancık- Kargı yolu üzerindeki Kalinse mevkisinde yol yapan inşaat firmasına ait taş kırma ve moloz üretilen taş ocağı inşaat alanında çıktı. İşçilerin yatakhane olarak kullandıkları konteynerde birden alevler yükselmeye başladı. Yangını fark eden işçilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Konteyner hemen boşaltıldı. Kısa sürede bölgeye gelen Osmancık ve Kargı ilçe belediyelerine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümesini engelledi. Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, konteyner kullanılmaz hale geldi.

Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Jandarma, Osmancık, İtfaiye, İtfaiye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da bir inşaat firmasına ait taş kırma ocağında yangın çıktı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 02:17:10. #1.12#
SON DAKİKA: Çorum'da bir inşaat firmasına ait taş kırma ocağında yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement