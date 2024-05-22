Çorum'da Telefonda Dolandırıcılık İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüpheliler Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Çorum'da Telefonda Dolandırıcılık İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüpheliler Serbest Bırakıldı

Çorum\'da Telefonda Dolandırıcılık İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüpheliler Serbest Bırakıldı

Çorum'da telefonda kendilerini yetkili servis elemanı olarak tanıttıkları kişiyi 7 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler, N.K'yi evindeki kombiye bakım yapmaları gerektiğini söyleyerek 7 bin lira talep etmişlerdi. Durumdan şüphelenen mağdurun ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler yakalandı ve paralar sahibine teslim edildi.

22.05.2024 22:08
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Çorum'da telefonda kendilerini yetkili servis elemanı olarak tanıttıkları kişiyi 7 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, M.K. (31) ve M.S. (45), telefonda kendilerini bir markanın yetkili servisi olarak tanıttıkları N.K'ye (74) evindeki kombiye bakım yapmaları gerektiğini söyledi.

N.K'yi bakıma ikna eden şüpheliler, eve giderek bir müddet kombi ile ilgilendikten sonra hizmet karşılığı olarak 7 bin lira talep etti.

N.K'nin o kadar parasının olmadığını söylemesi üzerine 2 şüpheli, N.K. ve eşi Y.K'yi (71) bir ATM'ye götürerek, 7 bin lirasını aldı. Durumdan şüphelenen N.K'nin ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların kullandığı aracı belirledi.

Takip sonucu kentten ayrıldığı belirlenen araç, Ankara yolunda durduruldu. Araçta bulunan M.K. ve M.S. gözaltına alındı. Araçta bulunan 7 bin lira ise sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Çorum, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da Telefonda Dolandırıcılık İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüpheliler Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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