Çorum'un Sungurlu ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Hüseyin K. idaresindeki 06 FCU 178 plakalı tır, Çorum-Ankara kara yolu Sungurlu Devlet Hastanesi kavşağında Ümit E'nin kullandığı 34 FOA 835 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Aziz E. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinde Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Çorum'da Ticari Araçla Çarpışan Otomobilde İki Yaralı - Son Dakika
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