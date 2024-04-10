Çorum\'da ticari taksinin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Çorum'da ticari taksinin çarptığı yaya, yaşamını yitirdi.
T.E. idaresindeki 19 T 0078 plakalı ticari taksi, İnönü Caddesi Tuzcular Kavşağı'nda Nail Kayıkcı'ya (70) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Kayıkcı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ticari taksi sürücüsü gözaltına alındı.
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Düzce'de bayram namazında camiye giden çocuklara bayram harçlığı dağıtıldı. Yığılca Çiftlik köyünde sabah bayram namazına giden çocuklara bayram harçlığı dağıtıldı. Köy muhtarı Ercan Kaya, Köy imamı Mehmet Hamza Dolgun'un öncülüğünde tüm köylülerin destek verdiği harçlık organizasyonunda çocukların tebessümü gözlerine yansıdı. Bayramlarda paylaşmanın önemine vurgu yapan köy muhtarı Ercan Kaya, 'Köyümüzde gelenek haline getirdiğimiz bayram harçlıklarımızı dağıttık. Karınca kararınca topladığımız ücretleri zarfladık ve çocuklara dağıttık. Örnek olması açısından ise videoya çektik. İnşallah başka yerlerde de benzeri çalışmalar yapılarak, bayramlarda paylaşmanın ruhu en iyi şekilde yaşatılmış olur' dedi.
Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin Gazze'deki üç oğlu ve en az iki torunu İsrail'in düzenlediği hava saldırısında öldürüldü. Haniye, saldırının örgütün ateşkes müzakerelerindeki taleplerini etkilemeyeceğini belirtti. Saldırı sonrası Haniye, Al Jazeera televizyonuna konuşarak oğullarının öldürüldüğünü açıkladı. Hamas lideri, düşmanın bu saldırıyla Hamas'ın tutumunu değiştirmeyi umduğunu ancak taleplerinden ödün vermeyeceklerini vurguladı.
Ramazan Bayramı tatilini Ankara'da geçiren vatandaşlar, alışveriş merkezlerine, tarihi mekanlara ve parklara akın etti. Bayramın ilk gününde sıcak havayı fırsat bilen ebeveynler, çocuklarıyla birlikte Kuğulu Parkı da ziyaret etti. Minik kız çocuğu ise özel olarak yazdığı şiiri okudu. Depremzede aile ise bayram için Ankara'yı tercih etti ve Kuğulu Park'ta eğlenceli bir gün geçirdi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı. İlk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı ve yaralılardan birinin durumu ağır. Kazayı gören vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi ve sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaralıları Tokat Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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