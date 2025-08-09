Çorum'da Trafik Kazası: 10 Yaralı

ÇORUM'un Alaca ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı. Kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Çorum- Yozgat kara yolu Zile Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Çınar (24) idaresindeki 55 ANT 098 plakalı hafif ticari araç, Sami Ayata'nın (46) kullandığı 34 MVY 369 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Kadir Çınar (59), Keziban Çınar (54), Elif Çınar (19), Buket Ayata (20), Şükrü Gümüş (71), Nigar Ayata (40), Zeynep Ayata (14) ve Caner Ayata (22) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Alaca Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Kaza anı KGYS kamerasına yansırken, soruşturma sürdürülüyor.

Haber-Kamera: Hasan ÇETİN-ÇORUM-DHA