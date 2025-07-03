Çorum'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Doğan Ö. idaresindeki 19 ACS 307 plakalı hafif ticari araç, Çevreyolu Bulvarı İlim Yayma Kavşağı'nda Muzaffer A'nın kullandığı 06 BA 7633 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Ekrem A. ve Mitat A. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Çorum'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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