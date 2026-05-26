Çorum\'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
A.B. idaresindeki 34 PHE 354 plakalı otomobil, Bayat Mahallesi Yeni Osmancık Kavşağı'nda S.P'nin kullandığı 19 UE 727 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerden S.P. ile araçlarda bulunan S.P, R.G. ve R.P. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
