Çorum\'da tuğla fabrikasında yangın çıktı

Ankara karayolunun 1'inci kilometresinde, kullanılmayan tuğla fabrikasının bahçesinde bulunan katı atık geri dönüşüm tesisinde çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, kontrol altına alındı. Atıkların bulunduğu alanda başlayan yangın, tuğla fabrikasındaki kurutma alanının çatısına da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis TOMA'ları ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale etti. Yangın nedeniyle Çorum- Ankara karayolunda trafik akışı, tek şeritten kontrollü sağlandı. Yangınla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Yusuf ÇINAR/ ÇORUM,