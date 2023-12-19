 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çorum'da tuğla fabrikasında yangın çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Çorum'da tuğla fabrikasında yangın çıktı

Çorum'da kullanılmayan tuğla fabrikasının bahçesinde bulunan katı atık geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle Çorum-Ankara karayolunda trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlandı.

Çorum\'da tuğla fabrikasında yangın çıktı
19.12.2023 - 19:05,
Abone Ol

Ankara karayolunun 1'inci kilometresinde, kullanılmayan tuğla fabrikasının bahçesinde bulunan katı atık geri dönüşüm tesisinde çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, kontrol altına alındı. Atıkların bulunduğu alanda başlayan yangın, tuğla fabrikasındaki kurutma alanının çatısına da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis TOMA'ları ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale etti. Yangın nedeniyle Çorum- Ankara karayolunda trafik akışı, tek şeritten kontrollü sağlandı. Yangınla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Yusuf ÇINAR/ ÇORUM,

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Ankara, Çorum, Çevre, Güvenlik, Trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da tuğla fabrikasında yangın çıktı - Son Dakika


18:35
MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı
18:15
Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
17:57
Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi
17:43
Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha
17:39
İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler
17:37
AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var
17:23
Gittiği tatilde uçurumdan düşen kadının sevgilisi, 5 ay sonra tutuklandı Gittiği tatilde uçurumdan düşen kadının sevgilisi, 5 ay sonra tutuklandı
17:17
İsrail ''Gazze'de yeni bir insani araya hazırız'' dedi, Hamas'tan jet yanıt geldi İsrail ''Gazze'de yeni bir insani araya hazırız'' dedi, Hamas'tan jet yanıt geldi

Son Dakika
18:35 MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı
18:15 Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
17:57 Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi
17:43 Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha
17:39 İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler
17:37 AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var
17:23 Gittiği tatilde uçurumdan düşen kadının sevgilisi, 5 ay sonra tutuklandı
17:17 İsrail ''Gazze'de yeni bir insani araya hazırız'' dedi, Hamas'tan jet yanıt geldi
17:03 Hyundai, Rusya'daki üretim tesisini satıyor
16:36 Amerika'da bir çift uyku tulumu içinde diğer insanların gözü önünde ilişkiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 19:35:43. #1.12#
SON DAKİKA: Çorum'da tuğla fabrikasında yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement