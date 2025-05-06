Çorum'da Un Fabrikasında Patlama: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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Çorum'da Un Fabrikasında Patlama: 1 Ağır Yaralı

Çorum\'da Un Fabrikasında Patlama: 1 Ağır Yaralı

Çorum'da un fabrikasında gerçekleşen patlamada 8 işçi yaralandı. 1 kişinin durumu kritik.

06.05.2025 14:39
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ÇORUM'da bir un fabrikasında meydana gelen patlamada 1'i ağır, 8 işçi yaralandı. Patlama anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mimar Sinan Mahallesi Erzurumdede Caddesi'ndeki bir un fabrikasının paketleme ünitesinde saat 12.00 sıralarında patlama oldu. Hava basıncı kaynaklı meydana gelen patlama, panik ve korkuya neden oldu, 1'i ağır 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Patlamanın yaşandığı bölümde çıkan yangına ise itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Çorum Valisi Ali Çalgan da patlamanın yaşandığı fabrikaya gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Vali Çalgan, burada yaptığı açıklamada, "Un fabrikasındaki paketleme ünitesinde hava basıncı kaynaklı bir patlama meydana geldi. Burada çalışan 8 işçi yaralandı. Yaralılarımız Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve iki özel hastaneye kaldırıldı. Bunlardan 7'sinin durumu iyi, ancak 1 kişi üçüncü derece yanık nedeniyle tedavi altında ve durumu kritik" dedi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çorum'da Un Fabrikasında Patlama: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika

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