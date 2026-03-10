Çorum'un Alaca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda Yıldızhan Mahallesi'nde A.T'ye ait evde arama yapıldı.
Aramada 101,22 gram sentetik uyuşturucu, 29,69 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan A.T. jandarmaya götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?