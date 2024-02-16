Çorum'da Uzun Süre Haber Alamayan Kişi Evde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Çorum'da Uzun Süre Haber Alamayan Kişi Evde Ölü Bulundu

Çorum\'da Uzun Süre Haber Alamayan Kişi Evde Ölü Bulundu

Çorum'un Gülabibey Mahallesi'nde yaşayan 87 yaşındaki Ömer Avşar'dan uzun süre haber alamayan komşuları, durumu 112'ye bildirdi. Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Avşar'ı hareketsiz bir şekilde yerde buldu. Yapılan kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

16.02.2024 09:13
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Çorum'da komşularının uzun süre haber alamadığı kişi, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Gülabibey Mahallesi Beytepe 3. Cadde'deki evinde yaşayan Ömer Avşar'dan (87) haber alamayan komşuları, 112'den yardım istedi.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İkamete giren polis ekipleri, Avşar'ı yerde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Vücudunda kesi ve darp izine rastlanmayan Avşar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Çorum, Olaylar, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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