Çorum'da Yağışlar Çiftçilerin Umutlarını Artırdı - Son Dakika
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Çorum'da Yağışlar Çiftçilerin Umutlarını Artırdı

Çorum\'da Yağışlar Çiftçilerin Umutlarını Artırdı

Çorum'da kurak geçen kış sezonunun ardından baharla yağışların artması, çiftçilerin yüksek rekolte için umutlarını artırdı. Çorum'da uzun yıllar ortalamasına göre yağışlar, 2024'ün ilk 2 ayında yüzde 52,66 azaldı. Mart ayında da beklenen yağışların görülmediği kentte nisan ayının son haftasında yağmurun başladığı görüldü. Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Çorum'da yağışların başlamasıyla üreticiler de rahat bir nefes aldı.

03.05.2024 11:33
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Çorum'da kurak geçen kış sezonunun ardından baharla yağışların artması, çiftçilerin yüksek rekolte için umutlarını artırdı.

Çorum'da uzun yıllar ortalamasına göre yağışlar, 2024'ün ilk 2 ayında yüzde 52,66 azaldı.

Mart ayında da beklenen yağışların görülmediği kentte nisan ayının son haftasında yağmurun başladığı görüldü.

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Çorum'da yağışların başlamasıyla üreticiler de rahat bir nefes aldı.

Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, AA muhabirine, nisan ayı sonu itibarıyla gelen yağışların buğday ve arpa hariç, diğer bütün tarımsal ürünlere faydalı olduğunu söyledi.

Geçen yılın önceki yıllara göre daha yağışlı geçtiğini ancak kış sezonunda yağış görülmediğini anlatan Özdemir, kış ve ardından gelen ilkbahar dönemlerinin kurak geçmesinin çiftçilerde mağduriyetlere neden olduğunu belirtti.

Yağışın gecikmesi yüzünden kentin birçok bölgesinde buğdayın gerektiği kadar büyümediğini, ürün kaybı yaşandığını dile getiren Özdemir, bundan sonra yağacak yağmurun kuraklık nedeniyle zarar gören buğdaylara fayda sağlamayacağını kaydetti.

Özdemir, bu sene çiftçinin hububatta sıkıntı yaşadığına işaret ederek, "Şükürler olsun, gelecek başka ürünlerimiz var. Şeker pancarımız, ayçiçeğimiz, nohudumuz, mercimeğimiz var. Bu gibi ürünlerde yağmurun yağmasının çiftçinin yüzünün güldüreceğini düşünüyorum. Bu manada Rabb'ime şükrediyorum." dedi.

Çorum'un birçok üründe ülke genelinde ilk 10'da yer aldığına dikkati çeken Özdemir, şöyle devam etti:

"Çorum'umuzda hububat ve yeşil aksamlı ürünlerimiz var. Örneğin buğdayda 9, arpada 7, ayçiçeği üretiminde 6, çeltik üretiminde 5, fiğ, nohut, yeşil mercimek üretiminde 4, çörek otu, kuru soğan üretiminde ise 3'üncü sıradayız. Tritikale üretiminde ise Çorum, Türkiye genelinde birinci sıradadır. Çorum çiftçisi çalışmaktadır, ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.

Bu sene buğday üretimimizde yüzde 70'e varan hasarımız var kuraklıktan dolayı. Çalışan çiftçilerimizi ürünlerinin hayırlı ve bereketli olmasını Allah'tan niyaz ediyorum."

Özdemir, buğday üreticilerini yağışların dane oluşumundan sonra da devam etmesi durumunda pas hastalığına karşı gerekli tedbirleri almaları konusunda uyararak, TARSİM kuraklık sigortası yaptıran ve kuraklıktan etkilenen çiftçiler için hasar tespit çalışmalarına İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yağışların ardından başlanacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Çorum, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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