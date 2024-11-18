Çorum'da Yangın: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Çorum'da Yangın: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Çorum\'da Yangın: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Çorum'un Osmancık ilçesinde meydana gelen ev yangınında Fatma Makineci ve oğlu Kaan Mert Kaya yaşamını yitirdi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen anne, evini ateşe vermiş olabileceği düşünülüyor.

18.11.2024 17:28  Güncelleme: 17:29
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ÇORUM'un Osmancık ilçesinde evde çıkan yangında Fatma Makineci (36) ile oğlu Kaan Mert Kaya (14) yaşamını yitirdi. Ekipler, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Fatma Makineci'nin evi ateşe verdiği üzerinde duruyor.

İlçenin Şenyurt Mahallesi 9'uncu Caddesi'nde 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki Fatma Makineci'nin oturduğu dairede saat 03.30 sıralarından yangın çıktı. Daireden gelen patlama seslerine uyanan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kapı ve pencereyi kırarak içeri giren ekipler, evde Fatma Makineci'nin cesedi ile karşılaştı. Makineci'nin oğlu Mert Kaan Kaya ise odasında ağır yaralı olarak bulundu. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kaya, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kaan Mert Kaya da kurtarılamadı. Ekiplerin yaptığı incelemede evin birçok yerine tiner ve jel dökülüp ateşe verildiği belirlendi.

Ekipler, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Fatma Makineci'nin evi ateşe verdiği üzerinde dururken, yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Mert Kaya, Osmancık, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Çorum, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da Yangın: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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