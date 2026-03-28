Çorum\'da Yaya Darbedildi

Çorum'da bir sürücünün yayayı darbetmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Ulukavak Mahallesi Yazıçarşı bölgesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Selim S. (57) ile bu sırada yoldan 53 ACG 200 plakalı minibüsüyle geçen sürücü arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, Selim S'yi darbetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Darbedilmesi nedeniyle yaralanan Selim S, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından aracına binerek uzaklaşan minibüs sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.