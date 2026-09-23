Çorum'da yıkılan eski okulun alanında kepçe operatörü kafatası ve kemiklere rastladı - Son Dakika
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Çorum'da yıkılan eski okulun alanında kepçe operatörü kafatası ve kemiklere rastladı

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Çorum\'da yıkılan eski okulun alanında kepçe operatörü kafatası ve kemiklere rastladı
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Çorum Üçtutlar Mahallesi'nde yıkımı sürdürülen eski okul binasının alanında kepçeyle kazılan toprakta insana ait kafatası ve kemik parçaları bulundu. Polis parçaları muhafaza altına alıp inceleme başlatırken, mahalle sakinleri alanın geçmişte mezarlık olduğunu ileri sürdü.

ÇORUM'da, eski bir okul binasının yıkımı sırasında kepçeyle kazılan alanda insana ait kafatası ve kemik parçaları bulundu. Bölgenin eskiden mezarlık olduğu öne sürülürken, polis ekipleri kemikleri muhafaza altına alıp, inceleme başlattı.

Olay, Üçtutlar Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan ve yıkım çalışmaları sürdürülen eski bir okul binasının bulunduğu alanda meydana geldi. İş makinesiyle sürdürülen yıkım ve hafriyat çalışmaları sırasında kepçe operatörü, kazılan toprağın içerisinde kafatası ve kemik parçaları olduğunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine çalışma durdurularak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından toprak içerisinden çıkarılan insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik parçalarını muhafaza altına aldı.

ESKİ MEZARLIK İDDİASI

Mahalle sakinleri ise söz konusu okulun bulunduğu alanın geçmişte mezarlık olarak kullanıldığını ileri sürdü. Kemiklerin toprakta bulunduğu süre ve kime ait olduğu yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Çorum'da yıkılan eski okulun alanında kepçe operatörü kafatası ve kemiklere rastladı - Son Dakika
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