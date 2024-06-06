Çorum'un Dodurga ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında sergi açıldı - Son Dakika
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Çorum'un Dodurga ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında sergi açıldı

Çorum\'un Dodurga ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında sergi açıldı

Çorum'un Dodurga ilçesinde düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Halk Eğitimi Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı. Sergide usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından hazırlanan ürünler sergilendi. Sergi sonrası kursiyerler tarafından yapılan pastalar katılımcılara ikram edildi. Ayrıca, Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Dodurga Kaymakamı Hakan Vatansever'i ziyaret ederek ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

06.06.2024 19:35
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Çorum'un Dodurga ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi açıldı.

Belediye Kongre Merkezi'nde düzenlenen sergiye Kaymakam Hakan Vatansever, Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özüdoğru, daire amirleri, kurum müdürleri, vatandaşlar, öğrenciler ve kursiyerler katıldı.

Sergide 2023-2024 eğitim öğretim yılı süresince usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından hazırlanan ürünler yer aldı.

Sergi sonrası kursiyerler tarafından yapılan pastalar, katılımcılara ikram edildi.

Vali Dağlı'dan Dodurga Kaymakamı Vatansever'e ziyaret

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Dodurga Kaymakamı Hakan Vatansever'e ziyarette bulundu.

Vali Dağlı, ziyarette, emniyet ve asayiş başta olmak üzere ilçede yürütülen çalışmalar hakkında Vatansever'den bilgi aldı.

Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Zülkif Dağlı, Dodurga, Çorum, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'un Dodurga ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında sergi açıldı - Son Dakika

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