Çorum Dodurga\'da Kuyucak göletine yavru balık bırakıldı, avlanmama uyarısı yapıldı

Çorum Dodurga'da Kuyucak göletine yavru balık bırakıldı, avlanmama uyarısı yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum Dodurga'da Kuyucak köyü göletine, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yavru balık bırakıldı. Yetkililer, balık popülasyonunun artması ve doğal dengenin korunması için yavruların avlanmaması ve en az bir kez üremesine imkan tanınmasını istedi.
Çorum'un Dodurga ilçesinde gölette balıklandırma çalışması gerçekleştirildi.
Dodurga İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında Kuyucak köyündeki gölete yavru balık bırakıldı.
Göletin balık popülasyonunun artırılması ve doğal dengenin korunması amacıyla gerçekleştirilen çalışmayla yavru balıkların ilerleyen yıllarda çoğalarak gölet ekosistemine katkı sağlaması bekleniyor.
Yetkililer, balıkların en az bir kez üremesine imkan tanınması ve özellikle yavru balıkların avlanmaması konusunda vatandaşların duyarlı olmasını istedi.
Kaynak: AA
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