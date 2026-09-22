Çorum Dodurga'da Kuyucak göletine yavru balık bırakıldı, avlanmama uyarısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum Dodurga'da Kuyucak göletine yavru balık bırakıldı, avlanmama uyarısı yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum Dodurga\'da Kuyucak göletine yavru balık bırakıldı, avlanmama uyarısı yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum Dodurga'da Kuyucak köyü göletine, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yavru balık bırakıldı. Yetkililer, balık popülasyonunun artması ve doğal dengenin korunması için yavruların avlanmaması ve en az bir kez üremesine imkan tanınmasını istedi.

Çorum'un Dodurga ilçesinde gölette balıklandırma çalışması gerçekleştirildi.

Dodurga İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında Kuyucak köyündeki gölete yavru balık bırakıldı.

Göletin balık popülasyonunun artırılması ve doğal dengenin korunması amacıyla gerçekleştirilen çalışmayla yavru balıkların ilerleyen yıllarda çoğalarak gölet ekosistemine katkı sağlaması bekleniyor.

Yetkililer, balıkların en az bir kez üremesine imkan tanınması ve özellikle yavru balıkların avlanmaması konusunda vatandaşların duyarlı olmasını istedi.

Kaynak: AA
DodurgaGüncelÇorumTarımÇevreYaşamDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tekirdağ’daki düğünde sıra dışı hediye: Damada buzağı taktılar Tekirdağ’daki düğünde sıra dışı hediye: Damada buzağı taktılar!
AK Partili Elitaş: Askerimizi, insanımızı öldürenler ve bunun emrini verenler bu yasadan faydalanamayacaklar AK Partili Elitaş: Askerimizi, insanımızı öldürenler ve bunun emrini verenler bu yasadan faydalanamayacaklar
Eskişehir’de kamyonetten atlayan kadın taburcu edildi Eşine kesilen ceza 350 bin lira Eskişehir'de kamyonetten atlayan kadın taburcu edildi! Eşine kesilen ceza 350 bin lira
Okullarda yeni dönem başladı: Bakanlar Çiftçi ve Tekin protokolü imzaladı Okullarda yeni dönem başladı: Bakanlar Çiftçi ve Tekin protokolü imzaladı
Dursun Özbek’ten Okan Buruk’a destek Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a destek
Aksaray’da düğün magandalığı cezaevinde bitti Yorgun mermi bir kadını omzundan yaraladı Aksaray'da düğün magandalığı cezaevinde bitti! Yorgun mermi bir kadını omzundan yaraladı
16:15
Bakan Çiftçi, Manisa’daki okul saldırısına ilişkin son durumu paylaştı
Bakan Çiftçi, Manisa'daki okul saldırısına ilişkin son durumu paylaştı
15:53
20 bin kez simüle edildi A Milli Takım’ın kaderi belli oldu
20 bin kez simüle edildi! A Milli Takım'ın kaderi belli oldu
15:43
Sneijder’den şaşırtan karar Ronaldo’dan aldığı formayı da satacak
Sneijder'den şaşırtan karar! Ronaldo'dan aldığı formayı da satacak
15:43
Kurtlar Vadisi’nin ’Ömer Baba’sı adliyede
Kurtlar Vadisi'nin 'Ömer Baba'sı adliyede
14:59
Manisa’daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış
Manisa'daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış
14:33
Ege Üniversitesi karıştı: 27 öğrenci gözaltında
Ege Üniversitesi karıştı: 27 öğrenci gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 16:30:18. #7.12#
SON DAKİKA: Çorum Dodurga'da Kuyucak göletine yavru balık bırakıldı, avlanmama uyarısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement