Çorum FK, Çaykur Rizespor'u Moukoko'nun golüyle 2-1 geçip puanını 13'e çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Çorum FK, Çaykur Rizespor'u Moukoko'nun golüyle 2-1 geçip puanını 13'e çıkardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum FK, Çaykur Rizespor\'u Moukoko\'nun golüyle 2-1 geçip puanını 13\'e çıkardı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çorum FK, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi, Qazim Laçi'nin golüyle geriye düşmesine rağmen Cengiz Ünder ve Youssoufa Moukoko'nun golleriyle kazandı; Çorum FK puanını 13'e çıkarırken Rizespor 10 puanda kaldı.

(ÇORUM)- Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çorum FK, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi. Qazim Laçi'nin golüyle geriye düşen ev sahibi ekip, Cengiz Ünder ve Youssoufa Moukoko'nun golleriyle galibiyete ulaştı. Çorum FK puanını 13'e yükseltirken Çaykur Rizespor 10 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çorum FK, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı.

Konuk ekip, 32. dakikada Qazim Laçi'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Çorum FK, 38. dakikada Cengiz Ünder'in golüyle eşitliği sağladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Çorum FK, 80. dakikada Youssoufa Moukoko'nun kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Kalan bölümde skor değişmedi ve ev sahibi ekip sahadan üç puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Çorum FK puanını 13'e yükseltirken Çaykur Rizespor 10 puanda kaldı.

Kaynak: ANKA
Trendyol Süper LigCengiz ÜnderRizesporFutbolGüncelÇorumSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
Şamil Tayyar’ı küplere bindiren rüşvet skandalı: Kardeşim, hiç mi utanmanız yok Şamil Tayyar'ı küplere bindiren rüşvet skandalı: Kardeşim, hiç mi utanmanız yok?
Her şeyi yiyip bitiriyorlardı Dev yılanların korkulu rüyası ortaya çıktı Her şeyi yiyip bitiriyorlardı! Dev yılanların korkulu rüyası ortaya çıktı
Annesine acı çektirmek için kızını öldürmüştü Koğuşunda ölü bulundu Annesine acı çektirmek için kızını öldürmüştü! Koğuşunda ölü bulundu
Savunmacılara Allah yardım etsin Osimhen’in yanına 2,03’lük dev Savunmacılara Allah yardım etsin! Osimhen'in yanına 2,03'lük dev
23:29
Aralarında İstanbul da var Çok sayıda ile yeni uyarı, yağışlar yeniden geliyor
Aralarında İstanbul da var! Çok sayıda ile yeni uyarı, yağışlar yeniden geliyor
21:41
Trump: İran’a mini nükleer bomba atabilirim
Trump: İran'a mini nükleer bomba atabilirim
21:33
Memurların 2027 yılı fazla mesai ücretleri belli oldu
Memurların 2027 yılı fazla mesai ücretleri belli oldu
19:46
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP’den istifa etti
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
19:35
Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’na yönelik soruşturmada 4 tutuklama
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na yönelik soruşturmada 4 tutuklama
15:10
Galatasaray’da ayrılık Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 01:14:10. #7.13#
SON DAKİKA: Çorum FK, Çaykur Rizespor'u Moukoko'nun golüyle 2-1 geçip puanını 13'e çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei