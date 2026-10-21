Çorum İskilip'te 9 hafıza icazet belgesi Köprübaşı Hanönü Camisi'nde törenle verildi - Son Dakika
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Çorum İskilip'te 9 hafıza icazet belgesi Köprübaşı Hanönü Camisi'nde törenle verildi

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Çorum İskilip\'te 9 hafıza icazet belgesi Köprübaşı Hanönü Camisi\'nde törenle verildi
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Çorum İskilip'te Ebussuud Efendi Erkek Kur'an Kursu'ndaki eğitimini tamamlayan 9 hafız için Hafızlık Belge Takdim Töreni gerçekleştirildi. Köprübaşı Hanönü Camisi'ndeki törende icazet belgeleri hafızlara Vali Ali Çalgan ve protokol tarafından takdim edildi.

Çorum'un İskilip ilçesinde Ebussuud Efendi Erkek Kur'an Kursu'nda eğitimlerini tamamlayarak icazet almaya hak kazanan 9 hafız için "Hafızlık Belge Takdim Töreni" gerçekleştirildi.

İskilip Kaymakamlığı ile İlçe Müftülüğü iş birliğinde Köprübaşı Hanönü Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Törende hafızlığını tamamlayan öğrencilere icazet belgeleri Vali Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İl Genel Meclisi Başkanı Duran Bıyık, İl Müftüsü Şahin Yıldırım ve İlçe Müftüsü Şuayip Güllü tarafından verildi.

Programa Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Dünya Birinciler Birincisi Üsküdar Pazarbaşı Camii İmam Hatibi Adem Bilgetay, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Dünya Birincisi Barbaros Hayrettin Paşa Camii İmam Hatibi Alpcan Çelik, Ezanı Güzel Okuma Türkiye Birincisi Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi Müezzini Selman Kızmaz ile Ezanı Güzel Okuma Türkiye Birincisi Büyük Çamlıca Camii Müezzini Mustafa Alphayta da katıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çorum İskilip'te 9 hafıza icazet belgesi Köprübaşı Hanönü Camisi'nde törenle verildi - Son Dakika
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