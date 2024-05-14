Çorum'un İskilip ilçesinde Şehit Uzman Çavuş Habip Gökçe adına düzenlenen futbol turnuvasında Türk Eğitim-Sen şampiyon oldu - Son Dakika
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Çorum'un İskilip ilçesinde Şehit Uzman Çavuş Habip Gökçe adına düzenlenen futbol turnuvasında Türk Eğitim-Sen şampiyon oldu

Çorum\'un İskilip ilçesinde Şehit Uzman Çavuş Habip Gökçe adına düzenlenen futbol turnuvasında Türk Eğitim-Sen şampiyon oldu

Şırnak'ta 2016'da düzenlenen operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Habip Gökçe'nin ailesi ile İskilipgücü Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen futbol turnuvasında Türk Eğitim-Sen şampiyon oldu. Turnuvada dereceye giren takım ve sporcular için kupa ve madalya töreni yapıldı.

14.05.2024 19:24
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Çorum'un İskilip ilçesinde Şehit Uzman Çavuş Habip Gökçe adına düzenlenen futbol turnuvasında Türk Eğitim-Sen şampiyon oldu.

Şırnak'ta 2016'da düzenlenen operasyonda el yapımı patlayıcının teröristlerce infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Habip Gökçe'nin ailesi ile İskilipgücü Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen 30 yaş üstü futbol turnuvasına 8 takım katıldı.

Şehit Mikail Kaya Şehir Stadyumu'ndaki turnuvada Türk Eğitim-Sen ve Mil Diyanet-Sen finale kaldı.

Final maçında rakibini yenen Türk Eğitim-Sen, şampiyon oldu.

Turnuvada dereceye giren takım ve sporcular için İskilip Belediyesi Atatürk Orman Çiftliği'nde kupa ve madalya töreni yapıldı.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, törende şehit aileleri ile turnuvada şampiyon olan Türk Eğitim-Sen takımına kupa ve madalyalarını verdi.

Polat, törende yaptığı konuşmada, vatan savunmasında canını veren şehitleri rahmetle ve minnetle andığını söyledi.

Törene İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İl Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Çağlar, Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Şevket Akkocaoğlu da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum'un İskilip ilçesinde Şehit Uzman Çavuş Habip Gökçe adına düzenlenen futbol turnuvasında Türk Eğitim-Sen şampiyon oldu - Son Dakika


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