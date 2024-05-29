Çorum İskilip'te sigara bıraktırma polikliniği hizmete girdi - Son Dakika
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Çorum İskilip'te sigara bıraktırma polikliniği hizmete girdi

Çorum İskilip\'te sigara bıraktırma polikliniği hizmete girdi

Çorum'un İskilip ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde sigara bıraktırma polikliniği hizmete girdi. Kaymakam Ramazan Polat, sigara bağımlılığının ciddi bir halk sağlığı problemi olduğunu vurgulayarak, halkı sigara bıraktırma polikliniğine davet etti. Açılış programına ise Belediye Başkanı, İl Sağlık Müdür Vekili, Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı ve diğer yetkililer katıldı.

29.05.2024 11:53
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Çorum'un İskilip ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde sigara bıraktırma polikliniği hizmete girdi.

Poliklinik hakkında uzmanlardan bilgi alan Kaymakam Ramazan Polat, sigara bağımlılığının her yaş grubunu etkileyen ciddi bir halk sağlığı problemi olduğunu vurgulayarak, "Halkımızı, sağlıkları açısından büyük zararları bulunan bağımlılıkla mücadele edebilmeleri için sigara bıraktırma polikliniğine davet ediyorum." dedi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen açılış programına Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İl Sağlık Müdür Vekili Arif Pirgil, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum İskilip'te sigara bıraktırma polikliniği hizmete girdi - Son Dakika

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